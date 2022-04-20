Головин догнал Месси по числу голов в Лиге 1

Фото: твиттер Александра Головина/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил свой третий гол в чемпионате Франции в нынешнем сезоне.

Хавбек отличился в матче 33-го тура с "Ниццей". Стоит отметить, что он забил впервые с 3 октября 2021 года.

Таким образом, Головин сравнялся по числу голов в Лиге 1 с аргентинским нападающим ПСЖ Лионелем Месси, на счету которого также три гола.

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