Головин доволен атакой сборной России в матче с Турцией

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Турции (1:1).

"В атаке получилось неплохо. Не хватало завершающего паса, но действовали лучше, чем в матче с Австрией. Сейчас легче, сбавили нагрузки на тренировках.

Что касается нашего гола, то мы готовились к тому, как соперник выходит из защиты, играя низом. Мы готовились к этому, готовились к сопернику. Понятно, что впереди чемпионат мира, но мы готовились и к этой игре с Турцией. Сейчас отдохнем и будем готовиться к Саудовской Аравии", - приводят слова Головина российские СМИ.

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