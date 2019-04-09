Головин: "Думал, что кризис в "Монако" случился из-за меня"

Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о кризисе своей команды в текущем сезоне. Также он признался, что поначалу связывал проблемы монегасков со своим переходом.

"Спад произошёл, потому что продали очень много сильных футболистов. Хотя сначала я задумывался о другом. Посещала мысль: почему всё пошло плохо, когда я сюда пришёл? Думал, что из-за меня, может быть, я что-то не так делаю - так всё кардинально поменялось. Но мыслей – "Зачем я сюда приехал?" – не было", - заявил Головин в новом выпуске ютуб-блога "КраСава".

Напомним, что "Монако" купил 22-летнего хавбека у ЦСКА за 30 миллионов евро.

В составе монегасков Головин сыграл 28 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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