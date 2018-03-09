Головин: "Думаю, ЦСКА играл лучше "Лиона"

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Головин: "Думаю, ЦСКА играл лучше "Лиона"Полузащитник ЦСКА Александр Головин пообщался с журналистами после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" (0:1).

"Еще не все решено. 0:1 - это не 0:3, не 0:4. В гостях будем стараться играть только на победу.

Сегодня нам где-то не повезло. Думаю, мы играли лучше соперника", - отметил футболист.

Ответная игра пройдет во Франции 15 марта.

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