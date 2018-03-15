Головин, Дзагоев и Вернблум в основе ЦСКА на матч с "Лионом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом".

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса.

Запасные: Помазун, Щенников, Миланов, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Витиньо.

Матч начнется в 23:05 мск. В первом матче "Лион" победил в гостях со счетом 1:0.

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