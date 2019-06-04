Головин: "Есть ли у меня предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее"

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Головин: "Есть ли у меня предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин после вчерашнего разгромного матча с "Чертаново" (6:0) рассказал, что думает о слухах о его переходе в клуб Серии А. Об этом пишет "Реальное время".

"В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в «Монако» намного увереннее. Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете всё это вычитываете", - сказал игрок.

Напомним, Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне он играл в 30 матчах Лиги 1, забив 3 гола.

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