Головин: "Есть ли у меня предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее"
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин после вчерашнего разгромного матча с "Чертаново" (6:0) рассказал, что думает о слухах о его переходе в клуб Серии А. Об этом пишет "Реальное время".
"В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в «Монако» намного увереннее. Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете всё это вычитываете", - сказал игрок.
Напомним, Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне он играл в 30 матчах Лиги 1, забив 3 гола.
А еще: Фабрегас впечатлен работой Головина на тренировках | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семак разведется с женой, чтобы жениться на ней еще раз
-
Уткин раскритиковал Денисова, который решил завершить карьеру
-
Йович подписал с "Реалом" контракт на сумму 70 миллионов евро
-
1
"Барселона" намерена купить четырех игроков
-
2
"Реал" объявил о переходе Йовича
-
"Ювентус" готов платить Сарри 6-7 миллионов евро в год
-
"Бавария" готова заплатить 90 миллионов евро за немецкого таланта
-
Девушка Неймара призналась в отсутствии изнасилования
-
"Вечерний Ургант" показал Дзюбу, Глушакова и Акинфеева в купальниках
-
1
Головин: "Есть ли у меня предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее"
-
Стерлинг: "Победа в Лиге наций придаст нам большой заряд уверенности"
-
Бывший тренер сборной Белоруссии Штанге завершил тренерскую карьеру
-
Сборная России тренируется в полном составе
-
1
Лопетеги возглавил "Севилью"
-
"Краснодар" поддержал травмированного Газинского
-
1
Слуцкий: "Английская Премьер-лига - это самая крутая лига в мире"
-
Губернатор Нижегородской области заявил, что перед "Нижним Новгородом" стоит цель выйти в Премьер-лигу
-
Британский миллиардер готов купить "Ниццу" за 101 миллион евро
-
1
"Ливерпуль" предложил своему нападающему Дивоку Ориги новый контракт
-
Жоржиньо: "Если Сарри возглавит "Ювентус", болельщики "Наполи" разозлятся"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20