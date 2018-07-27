Головин: "Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом"

Новоиспеченный полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал свой переход в стан монегасков.

"Я очень счастлив присоединиться к "Монако". Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе", - цитирует 22-летнего хавбека официальный сайт его нового клуба.

Напомним, Головин подписал с "Монако" контракт сроком на пять лет. | soccernews.ru