Головин, Фалькао и Фабрегас представили новую форму "Монако"
"Монако" презентовал новую домашнюю форму на следующий сезона.
Форма выполнена в традиционных красно-белых цветах. Также на ней имеются золотые вставки. Производителем экипировки является компания Kappa.
На клубном постере форму представили Александр Головин, Желсон Мартинш, Радамель Фалькао, Сеск Фабрегас и Бенуа Бадиашиле.
В минувшем сезоне "Монако" долгое время находился в зоне вылета, но в итоге финишировал на спасительном, 17-м месте.
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