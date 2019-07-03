Головин, Фалькао и Фабрегас представили новую форму "Монако"



"Монако" презентовал новую домашнюю форму на следующий сезона.

Форма выполнена в традиционных красно-белых цветах. Также на ней имеются золотые вставки. Производителем экипировки является компания Kappa.

На клубном постере форму представили Александр Головин, Желсон Мартинш, Радамель Фалькао, Сеск Фабрегас и Бенуа Бадиашиле.

В минувшем сезоне "Монако" долгое время находился в зоне вылета, но в итоге финишировал на спасительном, 17-м месте.

Не пропустите: Мбаппе намекнул, что останется в ПСЖ. | http://soccernews.ru