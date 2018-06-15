Головин: "Главным героем себя не чувствую"

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу своей команды над Саудовской Аравией в стартовом матче Чемпионата Мира.

"Главным героем себя не чувствую. Хорошо играла и выкладывалась вся команда. По счету кажется, что все было легко. У Саудовской Аравии - техничные ребята, они хорошо владеют с мячом, с ними непросто идти в отбор. Но мы знали, что аравийцы играют авантюрно, и накрывали их", - цитирует 22-летнего хавбека официальный сайт ФИФА.

Напомним, "Ювентус" близок к подписанию Головина. | soccernews.ru