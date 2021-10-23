Головин готов сыграть с "Монпелье"

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Головин готов сыграть с "Монпелье"

Фото инстаграм Александра Головина

Полузащитник "Монако" Александр Головин сможет принять участие в матче 11-го тура французской Лиги 1 против "Монпелье".

"Саша полностью восстановился от травмы. Он готовится к завтрашнему матчу с "Монпелье", Александр точно будет включён в заявку на игру", - сообщил агент россиянина Александр Клюев.

Головин не выходил на поле с 3 октября из-за повреждения паха. В текущем сезоне в его активе 3 гола и 3 ассиста в 13 матчах.

"Монако" примет "Монпелье" в воскресенье, 24 октября, в 18:00 по московскому времени.

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