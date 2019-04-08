Головин хочет стать киберспортсменом

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Головин хочет стать киберспортсменом

Хавбек "Монако" Александр Головин рассказал о своем отношении к видеоиграм.

"Много играю в Counter-Strike и Dota. В Dota у меня 3000 часов, с шестого класса играл. В Counter-Strike играл вместе со Смоловым.

Я хочу стать киберспортсменом. Они тренируются больше футболистов. Я видел, как они в игре находятся по 18 часов в сутки.

Хочу ли я купить нож в игре за 117 тысяч? Бывает я покупаю скины, но не за 117 тысяч", - приводят слова Головина российские СМИ.

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