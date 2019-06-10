Головин: "Хочется ответить Фабрегасу в матче с Кипром"
Хавбек сборной России Александр Головин отреагировал на слова своего партнера по "Монако" Франсеска Фабрегаса.
Напомним, что Фабрегас пошутил о том, что Россия забила 9 голов Сан-Марино, однако Головин не смог отметиться в этом матче.
"Хочется ответить Фабрегасу в матче с Кипром, однако для меня важнее результаты команды", - заявил Головин.
Поединок между сборными России и Кипра пройдет 11 июня в 21:45 (мск).
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