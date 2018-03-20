Головин: "Хотелось бы дойти со сборной минимум до полуфинала Чемпионата Мира"

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин высказался о своих целях на ближайшее время.

"В ближайшее время хотелось бы принести максимальную пользу клубу и дойти со сборной России минимум до полуфинала Чемпионата Мира. Футбол делает меня счастливым, самым главным в этом виде спорта считаю интеллект", - цитирует 21-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Головин назвал лучшего игрока ЦСКА. | soccernews.ru