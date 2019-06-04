Головин - худший трансфер в Европе за последний год

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Головин - худший трансфер в Европе за последний год

Трансфер российского полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако" признан самым провальным в европейском футболе за последний год, сообщает Goal.

Обозреватели портала посчитали, что Головин совершенно не сумел адаптироваться во Франции. Этот критерий и был выбран в качестве оценки трансфера.

23-летний Головин перешел в "Монако" летом 2018 года за 30 миллионов евро. В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 35 матчах за монегасков, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Головин: "Есть ли у меня предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Крош
Крош

Чушь!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Посему чушь? Трансфер Шевы в Челси из Милана тоже был самым провальным. ... Но кто такой обладатель "Золотого мяча", и дважды лучший бомбардир ЛЧ Шева, а кто такой Головин?

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Крош
Крош

Потому что есть более провальные трансферы,например:Фред,Арнаутович и т.д.

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Крош
Крош

Ошибся.Не Арнаутович,а Ярмоленко.

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