Головин - худший трансфер в Европе за последний год

Трансфер российского полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако" признан самым провальным в европейском футболе за последний год, сообщает Goal.

Обозреватели портала посчитали, что Головин совершенно не сумел адаптироваться во Франции. Этот критерий и был выбран в качестве оценки трансфера.

23-летний Головин перешел в "Монако" летом 2018 года за 30 миллионов евро. В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 35 матчах за монегасков, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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