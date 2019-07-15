Головин и Фабрегас облили друг друга ледяной водой

Хавбеки "Монако" Александр Головин и Франсеск Фабрегас обливали друг друга ледяной водой на тренировке команды.

В конце занятия футболисты монегасков восстанавливались в ледяной воде и Фабрегас начал обливать ею партнеров по команде, среди которых находился Головин. Россиянин не долго думая ответил испанцу той же монетой.

Ранее ходили слухи, что "Монако" хочет продать Фабрегаса из-за его высокой зарплаты. Футболист получает 600 тысяч евро в месяц.

Напомним, что в прошлом сезоне "Монако" финишировал в чемпионате на 17-м месте.

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