Головин и Фабрегас облили друг друга ледяной водой
Хавбеки "Монако" Александр Головин и Франсеск Фабрегас обливали друг друга ледяной водой на тренировке команды.
#EndOfTraining by @cesc4official pic.twitter.com/zjyVMzAXrg— AS Monaco (@AS_Monaco) 15 июля 2019 г.
В конце занятия футболисты монегасков восстанавливались в ледяной воде и Фабрегас начал обливать ею партнеров по команде, среди которых находился Головин. Россиянин не долго думая ответил испанцу той же монетой.
Ранее ходили слухи, что "Монако" хочет продать Фабрегаса из-за его высокой зарплаты. Футболист получает 600 тысяч евро в месяц.
Напомним, что в прошлом сезоне "Монако" финишировал в чемпионате на 17-м месте.
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