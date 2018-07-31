Головин и Фалькао не сыграют с ПСЖ в матче за Суперкубок Франции

Тренерский штаб "Монако" определился с заявкой на матч за Суперкубок Франции против ПСЖ. Стоит отметить, что вне состава оказались новичок монегасков Александр Головин и ведущий форвард Радамель Фалькао.

Вратари: Бенальо, Фернандес, Си;

Защитники: Барекка, Глик, Жемерсон, Пьер-Габриэль, Раджи, Серрано;

Полузащитники: Ахолу, Грансир, Мбоула, Наварро, Пеле, Рони Лопеш, Тилеманс;

Нападающие: Кейта, Диоп, Жеббельс, Йоветич, Силла.

Напомним, что матч ПСЖ - "Монако" состоится в субботу, 4 августа, в 15:00 по московскому времени.

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