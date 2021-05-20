Головин и Миранчук в один день упустили шанс выиграть первый трофей в Европе
Фото твиттер "Спорт FM"
В среду, 19 мая, футболисты сборной России Александр Головин и Алексей Миранчук имели шанс выиграть новые трофеи.
Полузащитник "Монако" боролся за Кубок Франции с ПСЖ и потерпел поражение со счётом 0:2.
Хавбек "Аталанты" также проиграл в финале. Кубок Италии достался "Ювентусу", победившему бергамцев 2:1.
Напомним, что Головин и Миранчук пока не завоевали ни одного трофея в Европе.
Не пропустите: AS представила сборную лучших трансферов сезона. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" включился в борьбу за Флика
-
Главные новости дня: 19 мая
-
"Ливерпуль" в топ-4, "Вест Хэм" лишает "Арсенал" Лиги Европы: все результаты 37-го тура АПЛ
-
ПСЖ обыграл "Монако" Головина и завоевал Кубок Франции
-
"Ливерпуль" разгромил "Бернли" и вошел в топ-4, "Вест Хэм" сместил "Тоттенхэм" из зоны еврокубков
Лента новостей
-
Агент объяснил, почему Розье отказал "Динамо"
-
Буффон не проиграл ни одного матча в своём последнем сезоне в "Ювентусе"
-
Защитник "Шахтёра" Бондарь назвали свои сроки восстановления после травмы
-
1
"Держи руки над столом, Артём": Слуцкий жёстко потроллил Дзюбу
-
Роналду отреагировал на победу "Ювентуса" в Кубке Италии
-
1
"Ривер Плейт" победил в Кубке Либертадорес, несмотря на потерю 20 игроков. На воротах стоял хавбек
-
Ловрен рассказал о своей реакции на Дзюбу в костюме Дэдпула
-
Пирло высказался о своём будущем в "Ювентусе"
-
1
"Ювентус" включился в борьбу за Флика
-
1
Головин и Миранчук в один день упустили шанс выиграть первый трофей в Европе
-
У Малиновского голевые действия в 11 матчах "Аталанты" подряд
-
1
Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за вратаря "Манчестер Юнайтед" Хендерсона
-
Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" в Кубке Италии
-
Главные новости дня: 19 мая
-
Эллардайс покидает "Вест Бромвич"
-
Буффон выиграл Кубок Италии в трех разных десятилетиях
-
1
"Ливерпуль" в топ-4, "Вест Хэм" лишает "Арсенал" Лиги Европы: все результаты 37-го тура АПЛ
-
Александр Емельяненко готов помочь Дзюбе подготовиться к матчу MMA
-
Аргентина готова единолично принять Кубок Америки
-
ПСЖ обыграл "Монако" Головина и завоевал Кубок Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17