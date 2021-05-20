Головин и Миранчук в один день упустили шанс выиграть первый трофей в Европе

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В среду, 19 мая, футболисты сборной России Александр Головин и Алексей Миранчук имели шанс выиграть новые трофеи.

Полузащитник "Монако" боролся за Кубок Франции с ПСЖ и потерпел поражение со счётом 0:2.

Хавбек "Аталанты" также проиграл в финале. Кубок Италии достался "Ювентусу", победившему бергамцев 2:1.

Напомним, что Головин и Миранчук пока не завоевали ни одного трофея в Европе.

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