Головин и Жирков вернулись в общую группу

Теги россияалександр головинюрий жирков

Головин и Жирков вернулись в общую группуПолузащитники сборной России Александр Головин и Юрий Жирков вернулись к тренировкам в общей группе.

Как информирует чемпионат.com, на сегодняшнем тренировочном занятии своей национальной команды хавбеки московского ЦСКА и питерского "Зенита" работали наравне со своими партнерами по команде. Однако вскоре Головин был вынужден перейти к работе по индивидуальной программе.

Напомним, Мутко симпатизирует нынешней сборной России. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов