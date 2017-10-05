Головин и Жирков вернулись в общую группу

Полузащитники сборной России Александр Головин и Юрий Жирков вернулись к тренировкам в общей группе.

Как информирует чемпионат.com, на сегодняшнем тренировочном занятии своей национальной команды хавбеки московского ЦСКА и питерского "Зенита" работали наравне со своими партнерами по команде. Однако вскоре Головин был вынужден перейти к работе по индивидуальной программе.

Напомним, Мутко симпатизирует нынешней сборной России. | soccernews.ru