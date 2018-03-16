Головин: "Играли с преимуществом и заслуженно победили"

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Головин: "Играли с преимуществом и заслуженно победили"Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин прокомментировал победу своей команды над "Лионом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Было бы неправильно выделять кого-то одного в нашей команде. Матч в Лионе в очередной раз показал, что ЦСКА силен как раз командной игрой и характером. Индивидуальные заслуги и награды в командных видах спорта по большому счету не имеют значения. Очень рад, что нам удалось выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Это серьезный уровень. Особенно приятно, что на фоне такого соперника, как "Лион", мы не просто достойно смотрелись, но играли с преимуществом и заслуженно победили", - цитирует 21-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, ЦСКА в гостях обыграл "Лион" со счетом 2:3. | soccernews.ru

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