Головин, Ионов и Дзюба - в стартовом составе сборной России на матч с Кипром

Стали известны стартовые составы сборных России и Кипра на очный матч четвёртого тура квалификации Евро-2020.

Россия: Гильерме, Джикия, Фернандес, Семёнов, Кудряшов, Головин, Оздоев, Ионов, Зобнин, Антон Миранчук, Дзюба.

Кипр: Пардо, Иоанну, Кусулос, Лайфис, Кости, Авраам, Маргаса, Георгиу, Артиматас, Макрис, Сотериу.

Напомним, что матч начнётся в 21:45 по московскому времени. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде.

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