Головин: "Капитанская повязка во втором тайме? Это доверие и ответственность"

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Головин: "Капитанская повязка во втором тайме? Это доверие и ответственность"
Хавбек "Монако" Александр Головин высказался по поводу товарищеского матча с "Серкль Брюгге" (2:0).

"Хорошие ощущения, первая игра после столь длительной паузы. В принципе ничего особенного, обычный контрольный матч. Конечно, два наших гола в начале матча предопределили ход игры. Рад, что получилось забить самому. Капитанская повязка во втором тайме? Приятно. Это доверие и ответственность, конечно", - цитирует Головина "Чемпионат".

Отметим, 24-летний футболист стал первым русским капитаном "Монако".

В текущем сезоне футболист провел 25 матчей в Лиге 1, отметившись 3 голами и 4 ассистми.

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Головин стал первым русским капитаном "Монако"

Головин стал первым русским капитаном "Монако"

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