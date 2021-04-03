Головин лидирует в топ-5 лигах Европы по ассистам за один матч

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Полузащитник "Монако" Александр Головин в текущем розыгрыше Лиги 1 принял участие в 14 матчах.

Россиянин провёл 604 минуты в чемпионате и отдал за отведённое время 7 результативных передач.

Таким образом, в среднем хавбек монегасков делает более 1 ассиста за 90 минут игры.

Показатель Головина - лучший для топ-5 европейских лиг в сезоне 2020/21.

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