Головин лидирует в топ-5 лигах Европы по ассистам за один матч
Фото Reuters
Полузащитник "Монако" Александр Головин в текущем розыгрыше Лиги 1 принял участие в 14 матчах.
Россиянин провёл 604 минуты в чемпионате и отдал за отведённое время 7 результативных передач.
Таким образом, в среднем хавбек монегасков делает более 1 ассиста за 90 минут игры.
Показатель Головина - лучший для топ-5 европейских лиг в сезоне 2020/21.
Не пропустите: Головин отказался от перехода в клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
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