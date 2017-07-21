Головин: "Локомотив" - это один из лидеров нашего чемпионата"

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Головин: "Локомотив" - это один из лидеров нашего чемпионата"Полузащитник ЦСКА Александр Головин расхвалил текущую форму "Локомотива".

Напомним, что команды сыграют между собой во втором туре РФПЛ.

"По составу, по возможностям - это один из лидеров нашего чемпионата, очень сильная команда, которая ставит перед собой большие задачи. В первую очередь выделю линию атаки: Фернандеш, Алексей Миранчук, другие игроки", - сказал он.

Матч ЦСКА - "Локомотив" пройдет сегодня, 21 июля. Начало матча 19.30. 

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