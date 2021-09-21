Головин - лучший футболист сборной России в FIFA 22

Стал известен рейтинг игроков сборной России в игровом симуляторе FIFA 22.

Лидирует по этому показателю полузащитник "Монако" Александр Головин -79.

Минимально отстали от воспитанника ЦСКА Алексей Миранчук ("Аталанта"), Артём Дзюба ("Зенит"), Андрей Лунев ("Байер") и Роман Зобнин ("Спартак"). У всех четырёх футболистов по 78 баллов.

Замыкает список российской сборной 19-летний хавбек Максим Мухин с рейтингом 68.

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