Головин - лучший игрок "Монако" в матче с "Ниццей" по версии Whoscored

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Головин - лучший игрок "Монако" в матче с "Ниццей" по версии Whoscored

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил наивысшую оценку в составе своей команде в матче 28-го тура чемпионата Франции с "Ниццей" (1:2) по версии портала Whoscored.

Хавбек получил оценку 7,8. Головин отыграл весь матч и отметился попаданием в перекладину. Вторым в составе монегасков стал нападающий Виссам Бен Йеддер (7,4). Лучшим игроком матча стал форвард "Ниццы" Каспер Дольберг (8,1), который сделал дубль.

23-летний Головин в нынешнем сезоне провел за "Монако" 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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