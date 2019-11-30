Головин - лучший игрок "Монако" в ноябре
Полузащитник "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам ноября.
За 23-летнего россиянина свои голоса отдали 68,5 процентов болельщиков, которые приняли участие в опросе.
В тройку лучших также вошли вратарь Бенжамен Леком и нападающий Виссам Бен Йеддер.
В течение ноября Головин сыграл за "Монако" 3 матча и забил 1 гол (победный в ворота "Дижона").
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|Анжер
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|Бордо
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|Сент-Этьен
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|Реймс
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|Нант
|14
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|Лион
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|10
|Лилль
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|Ренн
|13
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|Страсбур
|14
|18
|13
|Монако
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|18
|14
|Брест
|15
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|15
|Ницца
|14
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|Амьен
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|16
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