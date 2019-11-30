Головин - лучший игрок "Монако" в ноябре

Полузащитник "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам ноября.

За 23-летнего россиянина свои голоса отдали 68,5 процентов болельщиков, которые приняли участие в опросе.

В тройку лучших также вошли вратарь Бенжамен Леком и нападающий Виссам Бен Йеддер.

В течение ноября Головин сыграл за "Монако" 3 матча и забил 1 гол (победный в ворота "Дижона").

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