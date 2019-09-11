Головин - лучший российский футболист в PES 2020, Чалов и Дзюба делят третье место
Накануне состоялась презентация футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2020.
Соответственно стал известен рейтинг всех футболистов в этой игре.
Лидером списка среди россиян стал полузащитник "Монако" Александр Головин. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Александр Головин ("Монако") - 83
2. Марио Фернандес (ЦСКА) - 82
3-8. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 81
3-8. Алексей Миранчук ("Локомотив") – 81
3-8. Георгий Джикия ("Спартак") – 81
3-8. Роман Зобнин ("Спартак") – 81
3-8. Артём Дзюба ("Зенит") – 81
3-8. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 81
9-10. Юрий Газинский ("Краснодар") – 80
9-10. Фёдор Смолов ("Локомотив") – 80
В целом же в РПЛ лидирует новичок "Зенита" Малком с рейтингом 83.
Не пропустите: Один из лучших бомбардиров РПЛ рассказал о своей первой зарплате. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Погба в "Реал", но при одном условии
-
"Валенсия" объявила об увольнении Марселино
-
РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала Кубка России
-
Суд вынес приговор Турану за нападение на турецкого певца
-
Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных
Лента новостей
-
Официально: Селадес - новый главный тренер "Валенсии"
-
Осорио прокомментировал переход в "Зенит"
-
Зе Луиш - лучший форвард чемпионата Португалии в августе
-
Рамос: "Хотел поиграть в АПЛ, но я счастлив в "Реале"
-
Участие Месси в матче с дортмундской "Боруссией" под вопросом
-
Президент "Наполи" рассказал о летних переговорах по Икарди
-
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Погба в "Реал", но при одном условии
-
Головин - лучший российский футболист в PES 2020, Чалов и Дзюба делят третье место
-
"Валенсия" объявила об увольнении Марселино
-
Роналду: "Я не думаю об индивидуальных наградах"
-
Появились фотографии третьего комплекта формы "Барселоны" на текущий сезон
-
Караваев: "Получил от Дзюбы обещанный коронный пинок"
-
Компани пропустит свой прощальный матч из-за травмы
-
РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала Кубка России
-
"Локомотив" опубликовал полную заявку для участия в Лиге Чемпионов
-
"Валенсия" сменит главного тренера
-
"Зенит" традиционно поприветствовал новичков Караваева и Осорио (видео)
-
1
Туран: "Я ни в чём не виноват, меня оклеветали"
-
В Монако арестовали агента Куртуа
-
Девушка Луиса Адриано станцевала после хет-трика возлюбленного
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4