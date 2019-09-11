Головин - лучший российский футболист в PES 2020, Чалов и Дзюба делят третье место

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Головин - лучший российский футболист в PES 2020, Чалов и Дзюба делят третье место

Накануне состоялась презентация футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2020.

Соответственно стал известен рейтинг всех футболистов в этой игре.

Лидером списка среди россиян стал полузащитник "Монако" Александр Головин. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Александр Головин ("Монако") - 83

2. Марио Фернандес (ЦСКА) - 82

3-8. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 81

3-8. Алексей Миранчук ("Локомотив") – 81

3-8. Георгий Джикия ("Спартак") – 81

3-8. Роман Зобнин ("Спартак") – 81

3-8. Артём Дзюба ("Зенит") – 81

3-8. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 81

9-10. Юрий Газинский ("Краснодар") – 80

9-10. Фёдор Смолов ("Локомотив") – 80

В целом же в РПЛ лидирует новичок "Зенита" Малком с рейтингом 83.

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