Головин может поспособствовать трансферу Виллиана в "Барселону"

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Головин может поспособствовать трансферу Виллиана в "Барселону"Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин может поспособствовать трансферу вингера лондонского "Челси" Виллиана в каталонскую "Барселону".

Так, согласно предположениям El Mundo Deportivo, "аристократы" вполне будут готовы обсуждать с "сине-гранатовыми" возможный переезд бразильца на "Камп Ноу" в том случае, если им удастся подписать 22-летнего хавбека армейцев.

Напомним, ранее "Челси" отклонил третье предложение "Барселоны" по Виллиану. | soccernews.ru

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