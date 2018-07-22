Головин может поспособствовать трансферу Виллиана в "Барселону"
Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин может поспособствовать трансферу вингера лондонского "Челси" Виллиана в каталонскую "Барселону".
Так, согласно предположениям El Mundo Deportivo, "аристократы" вполне будут готовы обсуждать с "сине-гранатовыми" возможный переезд бразильца на "Камп Ноу" в том случае, если им удастся подписать 22-летнего хавбека армейцев.
Напомним, ранее "Челси" отклонил третье предложение "Барселоны" по Виллиану. | soccernews.ru
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