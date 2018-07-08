Головин: "Мы были единым целым и поэтому достойно выступили на домашнем мундиале"

Хавбек сборной России Александр Головин поделился мнением об игре команды на ЧМ-2018.

"Мне хочется сказать всем огромное спасибо! Именно всем, кто был причастен к сборной России и внес свой вклад в этот результат. И партнерам по команде, и тренерскому штабу, и всему персоналу сборной и, конечно, фанатам, чья горячая поддержка по всей стране очень помогла нам. В эти дни все мы были единым целым и поэтому достойно выступили на домашнем мундиале.

Как спортсмену мне всегда хочется большего, но могу точно сказать: абсолютно все мы выложились без остатка и отдали все силы ради достижения цели. Это и есть самое главное и это как раз то, что позволяет гордиться нашей командой" - приводят слова Головина российские СМИ.

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