Головин – на вершине: топ самых дорогих трансферов российских футболистов

Французский "Монако" заплатил ЦСКА рекордную сумму в 30 миллионов евро за российского футболиста Александра Головина и вчера его официально представил. В связи с этим редакция SoccerNews сделала подборку самых дорогих отечественных игроков, которые уехали из России в Европу.

Марат Измайлов. 2008 год. "Локомотив" - "Спортинг" за 4.5 млн евро

Марат Измайлов был одним из лидеров московского "Локомотива" на протяжении семи лет. В команде Юрия Семина он дважды выиграл чемпионство и столько же раз Кубок и Суперкубок России. Но в 2007 году "железнодорожников" возглавил Анатолий Бышовец, в планы которого Измайлов не входил, поэтому хавбек был вынужден отправиться в аренду в лиссабонский "Спортинг". Несмотря на то, что в Португалии игрока постоянно преследовали травмы, Марату удалось заявить о себе во весь голос. Подтверждением этого стал его выкуп у "Локо" за 4.5 млн евро уже перед следующим сезоном. До 2013 года Измайлов оставался игроком "Спортинга" и в целом играл неплохо, но травмы по-прежнему мешали россиянину выступать стабильно. Летом того же года хавбек перешел в стан лютого конкурента лиссабонцев. Но в "Порту" у него не задалось все с самого начала, после чего пошли скитания по арендам, пока в 2016 не вернулся в Россию.

Статистика в "Спортинге": 110 матчей (17 голов)

Павел Погребняк. 2009 год. "Зенит" – "Штутгарт" за 4.8 млн евро

Павел Погребняк записал свое имя в историю российского футбола, став одним из героев того самого сезона 2007/2008 в составе питерского "Зенита". Уже тогда на мощного и забивного форварда обратили внимание целый ряд европейских клубов. Но руководству "сине-бело-голубых" удалось удержать форварда еще на один год, а летом 2009 Погребняк за 4.8 млн евро перешел в немецкий "Штутгарт". Россиянин с переменным успехом выступал в стане "швабов" и после трех лет, проведенных в Бундеслиге, Погребняк отправился на Туманный Альбион.

Статистика в "Штутгарте": 91 матч (22 гола)

Александр Кержаков. 2006 год. "Зенит" – "Севилья" за 5 млн евро

Лучший бомбардир в истории "Зенита" Александр Кержаков пополнил ряды испанской "Севильи" зимой в преддверии нового 2007 года. Тогдашний главный тренер андалузцев Хуанде Рамос был впечатлен игрой нападающего за питерский клуб и рассчитывал на него, несмотря на то, что в его распоряжение были такие "зубры" атаки, как Фредерик Кануте и Луис Фабиано. Но в начале сезона 2007/08 испанец отправился в "Тоттенхэм", а сменивший его Маноло Хименес не рассчитывал на Кержакова, как игрока основного состава. Александр все чаще стал протирать скамейку запасных, а летом севильцы достаточно выгодно его продали в московское "Динамо".

Статистика в "Севилье": 43 матча (11 голов)

Дмитрий Аленичев. 1998 год. "Спартак" – "Рома" за 7 млн евро

Один из лучших игроков в истории России Дмитрий Аленичев своей фантастической игрой за московский "Спартак" в 1998 году заставил итальянскую "Рому" вывалить за себя на то время большущие деньги. Сумма трансфера составила 7 млн евро. Свой римский путь Аленичев начал неплохо, но вот дальше не задалось – спустя полтора сезона он перешел в гораздо более скромную "Перуджу", через которую пробился в "Порту", с которым в течение четырех лет собрал 9 трофеев, в том числе и кубок Лиги чемпионов.

Статистика в "Роме": 42 матча (7 голов)

Динияр Билялетдинов. 2009 год. "Локомотив" – "Эвертон" за 10 млн евро

Динияр Билялетдинов – один из самых талантливых игроков своего поколения, которому, к сожалению, так и не удалось в полной мере раскрыться за границей. Проведя великолепные пять лет в родном "Локомотиве" за центрального полузащитника английский "Эвертон" заплатил 10 млн евро. Но, как выяснилось, скачок оказался слишком большим, а самому "Биле" (именно так его называли в Ливерпуле) пришлось столкнуться с жесткой конкуренцией внутри команды, которую не всегда удавалось выиграть.

Тем не менее, болельщикам "ирисок" россиянин надолго запомнился, как минимум, своим фантастическим голов в ворота "Портсмута" на 94-й минуте в заключительном туре сезона 2009/10, который стал победным.

Статистика в "Эвертоне": 73 матча (9 голов)

Андрей Аршавин. 2009 год. "Зенит" – "Арсенал" за 16.5 млн евро

После фантастически проведенного сезона 2007/08 в "Зените" и чемпионата Европы Андрей Аршавин попал в топ-6 футболистов по итогам года, поэтому было бы преступлением, если б он вдруг остался играть в России. Зимой 2009 за 16.5 млн евро нападающего приобрел лондонский "Арсенал". Арсен Венгер очень высоко ценил воспитанника питерского клуба и, надо сказать, с самого начала у нападающего все здорово получалось, но с течением времени, Аршавин все чаще стал оставаться в запасе, а когда и выходил в старте, то всегда был в числе первых претендентов на замену. Летом 2013 вернулся в родной "Зенит".

Статистика в "Арсенале": 140 матчей (31 гол)

Роман Павлюченко. 2008 год. "Спартак" – "Тоттенхэм" за 17.4 млн евро

В августе 2008 Роман Павлюченко за рекордную на тот момент сумму в 17.4 млн евро, уплаченную за российского игрока, из "Спартака" перебрался в "Тоттенхэм". Но, к сожалению, с форвардом случилась та же история, что и чуть ранее с Кержаковым в "Севилье". В Лондон его пригласил Хуанде Рамос, но уже спустя два месяца испанца уволили, а новый наставник "шпор" Харри Реднапп предпочитал Павлюченко мариновать на "банке" и выпускать преимущественно на замену или в кубковых матчах. Так продолжалось до тех пор, пока нападающий зимой 2012 не вернулся в российский чемпионат, пополнив ряды "Локомотива".

Статистика в "Тоттенхэме": 113 матчей (42 гола)

Юрий Жирков. 2009 год. ЦСКА – "Челси" за 19 млн евро

Внимание к Юрию Жиркову со стороны больших европейских было приковано на протяжении многих лет. И это не удивительно, ведь он в свое время был незаменимым звеном и в ЦСКА, и в сборной России. Летом 2009 "Челси" заплатил армейцам рекордные 19 млн евро, но вот карьера россиянина на Туманном Альбионе не задалась с самого начала. Еще не сыграв ни одного поединка, в межсезонье уроженец Тамбова получил травму колена. Кроме того, за место в основе Жиркову доводилось конкурировать с самим Эшли Коулом, поэтому очень скоро стало понятно, что потеснить легендарного англичанина ему не удастся.

Статистика в "Челси": 49 матчей (1 гол)

Александр Головин. 2018 год. ЦСКА – "Монако" за 30 млн евро

Ну и наконец Головин! На протяжении последних двух лет вокруг Александра неустанно распространялись слухи об интересе со стороны западноевропейских грандов. Молодой полузащитник уже в свои юные годы стал настоящим лидером ЦСКА, причем проявив себя не только в чемпионате России, но и на международной арене. Чемпионат мира-2018 стал звездным часом российской сборной и Головина в частности, поэтому его скорейший трансфер в топ-клуб был неизбежен.

В СМИ писали о конкретном интересе "Ювентуса", "Челси" и "Монако". В итоге, Головин и руководство армейцев выбрали последний вариант и ударили по рукам на цифре 30 млн евро. Пока что в выигрыше остались все! Теперь же хочется надеяться на то, что у 22-летнего российского футболиста все получится.

Да, и уже потихоньку можно привыкать к словосочетанию в заголовке – "Монако" Головина!

Богдан Архипенко

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