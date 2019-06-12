Головин надеется, что в следующем сезоне будет больше забивать

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Головин надеется, что в следующем сезоне будет больше забивать

Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал победу над Кипром в квалификации Евро-2020, а также поделился ожиданиями от следующего сезона.

"Мы выступили намного сильнее, а при удачной реализации могли и пять голов забивать. Честно говоря, были и мои ошибки - бил выше. Хотелось бы ответить Фабрегасу голом, но главное - это три очка. Надеюсь, что в следующем сезоне я буду больше забивать. Ожидание от следующего сезона - быть в тройке", - сказал Головин.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 35 матчах за "Монако".

В составе сборной России Головин в последний раз отличался на ЧМ-2018. После поединка с Сан-Марино, который завершился со счётом 9:0, игрок "Монако" Сеск Фабрегас "подколол" партнёра по поводу того, что он ни разу не поразил ворота соперника.

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