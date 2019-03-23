Головин напутствовал Чалова: "Давай. Чтоб забил с казахами"

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Головин напутствовал Чалова: "Давай. Чтоб забил с казахами"

Полузащитник сборной России Александр Головин дал наказ форварду команды Федору Чалову на матч второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана. 

Головин не сможет принять участие в данном туре из-за удаления во встрече с Бельгией (1:3).

"Давай. Чтоб забил с казахами", - сказал футболист Чалову.

Чалов впервые был вызван в сборную России. Матч с Казахстаном состоится завтра, 24 марта, в Астане. Начало - в 17:00 (мск).

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