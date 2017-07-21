Головин назвал главных соперников ЦСКА в чемпионате в новом сезоне

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Головин назвал главных соперников ЦСКА в чемпионате в новом сезонеПолузащитник московского ЦСКА Александр Головин назвал главных соперников своей команды в чемпионате в новом сезоне.

"Думаю, основная борьба пойдет между тремя командами: ЦСКА, "Зенитом" и "Спартаком". Питерцы очень прилично усилились, я в курсе трансферных новостей и могу сказать, что новые игроки действительно усилят команду. "Спартак" - в эйфории от победы и наверняка очень серьезно настраивается на предстоящий сезон, мечтая доказать, что произошедшее не случайность. Ну, а мы все последние годы либо первые, либо вторые, прекрасно знаем задачи, которые ставятся перед нами каждый год, и делаем все, чтобы их выполнять.

Вполне возможно, при определенных раскладах к нашей тройке может присоединиться и "Краснодар", но в первую очередь нам нужно не отпустить вперед "Спартак" и "Зенит", - цитирует 21-летнего футболиста Спорт день за днем.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет против "Локомотива". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 ЦСКА Москва 2 3
3 Зенит Санкт-Петербург 1 3
4 Краснодар 1 3
5 Анжи 2 3
6 Уфа 1 3
7 Ахмат 1 3
8 Спартак Москва 1 1
9 Ростов 1 1
10 Динамо Москва 1 1
11 Урал 1 1
12 Рубин 1 0
13 Арсенал Тула 1 0
14 Тосно 1 0
15 Амкар 2 0
16 СКА Хабаровск 1 0
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