Головин назвал лучшего игрока ЦСКА

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Головин назвал лучшего игрока ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал лучшего, по его мнению, игрока армейцев.

"Лучшим игроком ЦСКА я считаю Дзагоева" - сказал Головин в эфире клубного телевидения.

В этом сезоне 27-летний Дзагоев сыграл за ЦСКА 31 матч, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

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