Головин назвал лучший момент в своей карьере
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что лучшим моментов в карьере является домашний чемпионат мира 2018 года.
"Чемпионат мира - это очень положительные эмоции. Это был чемпионат мира, в России, при своих болельщиках. Вся семья смотрела. Думаю, что это был лучший момент в моей карьере", - приводит слова Головина официальный сайт клуба.
Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, по пенальти 3:4). 23-летний Головин принял участие в четырех матчах мундиаля, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. После окончания турнира хавбек перешел из ЦСКА в "Монако" за 30 миллионов евро.
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