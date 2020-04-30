Головин назвал пятёрку лучших игроков РПЛ

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, каких футболистов он считает сильнейшими в РПЛ на сегодняшний день.

"Крыховяк, Дзюба. А третьим могу назвать только игроков из ЦСКА. Пусть будут Чалов, Марио [Фернандес] и Акинфеев", - сказал Головин.

23-летний хавбек выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год, после чего перешёл в "Монако" за 30 миллионов евро.

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