Головин назвал российских футболистов, которые следующие отправятся в Европу

Хавбек "Монако" Александр Головин назвал игроков, которые следующие отправятся в Европу.

Так, Головин выделил Романа Зобнина, Ильзата Ахметова и Федора Чалова.

Также Головин считает Станислава Черчесова лучшим тренером. Следом он расположил Леонида Слуцкого, Леонарду Жардима и Тьерри Анри.

Ранее Головин не исключил, что в будущем может проверить свои силы в другом европейском чемпионате.

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