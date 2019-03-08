Головин назвал российских футболистов, которым стоит попробовать свои силы в европейских клубах
Полузащитник "Монако" Александр Головин назвал российских футболистов, которым стоит попробовать свои силы в европейских клубах.
"Первый, кого бы я рекомендовал - это Чалов. Даже если не брать во внимание, что мы друзья, он всё равно первый. Из молодых можно назвать только ребят из ЦСКА - тот же Ахметов, который первую часть сезона просто отлично провёл, даже вызов в сборную получил, правда, травма помешала. Тот же Кучаев до травмы был хорош, он ведь должен был ехать в сборную на Чемпионат Мира. Если же говорить о ребятах из сборной, кто мог бы заиграть в Европе - это Рома Зобнин. Он мне очень сильно нравится", - цитирует 22-летнего хавбека "Чемпионат.com".
Сам Головин перебрался в "Монако" прошлым летом за 30 миллионов евро. В дебютном сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 24 матчах.
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