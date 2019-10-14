Головин назвал самое сильное качество сборной России
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин ответил на вопрос о сильных сторонах национальной команды.
"Я бы выделил дисциплину в команде на первое место. Та дисциплина, при которой каждый делает то, что говорит тренер, и каждый знает, что делать на своей позиции, не лезет не в свою зону. Делаем свою работу на поле, и никто ничего не выдумывает", - сказал Головин.
Напомним, что сборная России досрочно гарантировала себе участие в Евро-2020, выиграв 7 из 8 матчей квалификации.
Головин в отборочном турнире сыграл 7 поединков, в которых отличился 2 голами и 4 ассистами.
Не пропустите: Федун: "Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тедеско выбрал для "Спартака" нового тренера вратарей
-
Вице-чемпион мира Хорватия показывает откровенно плохую игру! Разбираем, где делась былая форма, на примере матча с Уэльсом
-
Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в "Спартаке"
-
Главные новости дня: 13 октября
-
Германия в меньшинстве разобралась с Эстонией, Уэльс сыграл вничью с Хорватией и другие результаты отбора Евро-2020
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса"
-
Тедеско выбрал для "Спартака" нового тренера вратарей
-
"Арсенал" готовит предложение по защитнику "РБ Лейпциг"
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Ансу Фати, чтобы увеличить сумму отступных
-
Головин назвал самое сильное качество сборной России
-
Саутгейт прокомментировал ситуацию с походом Мэддисона в казино
-
Мане: "Зачем мне Феррари, дорогие часы и самолёты, если я могу помогать людям"
-
Караваев высказался о дебюте за сборную России
-
1
Вице-чемпион мира Хорватия показывает откровенно плохую игру! Разбираем, где делась былая форма, на примере матча с Уэльсом
-
"Лион" выбирает между двумя тренерами
-
Чех прокомментировал свой дебют в хоккее
-
"Барселона" готовит новые контракты для двух футболистов
-
Федун: "Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел"
-
"Реал" потерял Модрича и Бэйла
-
Берлускони рассказал, как вернуть "Милан" на топ-уровень
-
СМИ: Руни развлекался со стриптизёршами в ночном клубе
-
1
Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в "Спартаке"
-
Главные новости дня: 13 октября
-
"Барселона" определилась с планами на два ближайших трансферных окна
-
Польша добыла путевку на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3