Головин назвал самое сильное качество сборной России

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин ответил на вопрос о сильных сторонах национальной команды.

"Я бы выделил дисциплину в команде на первое место. Та дисциплина, при которой каждый делает то, что говорит тренер, и каждый знает, что делать на своей позиции, не лезет не в свою зону. Делаем свою работу на поле, и никто ничего не выдумывает", - сказал Головин.

Напомним, что сборная России досрочно гарантировала себе участие в Евро-2020, выиграв 7 из 8 матчей квалификации.

Головин в отборочном турнире сыграл 7 поединков, в которых отличился 2 голами и 4 ассистами.

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