Головин назвал сроки восстановления Дзагоева

Хавбек сборной России Александро Головин поделился информацией о травме Алана Дзагоева.

"Точного диагноза по Алану нет, вроде говорят, что восстановится через 10 дней. Понятно, все расстроены, что Алан не сыграет в ближайшем матче. Надеемся, доктора сделают всё возможное и он восстановится быстрее" - приводят слова Головина российские СМИ.

Напомним, что Дзагоев получил повреждение в матче открытия, в котором Россия разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

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