Головин назвал своё любимое блюдо

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, какая еда ему нравится больше всего, а также признался, что не имеет особых предпочтений в музыке.

"Наверное, самая любимая еда для меня - это курица. Больше всего люблю курицу.

Любимой музыки у меня нет. Я слушаю всё подряд. Это может быть как русская музыка, так и зарубежные исполнители. Поэтому любимого исполнителя у меня нет", - сказал Головин.

Хавбек присоединился к монегаскам летом 2018 года - он перешёл из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В составе "Монако" Головин забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 65 матчах. Недавно он продлил контракт с клубом до конца сезона 2023/24.

Не пропустите: Головин рассказал о лучшем моменте в своей карьере. | http://soccernews.ru