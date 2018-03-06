Головин назвал своих любимых игроков, которые играют на его позиции

Теги александр головинхавиандрес иньесталука модрич

Головин назвал своих любимых игроков, которые играют на его позицииПолузащитник московского ЦСКА Александр Головин назвал своих любимых игроков, которые играют на его позиции.

"Что касается того, кто из игроков моей позиции является для меня примером, то очень много футболистов, за которыми слежу. Назвал бы, наверное, Модрича, Хави и Иньесту как своих самых любимых", - цитирует 21-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Игнашевич озвучил цель ЦСКА в Лиге Европы. | soccernews.ru

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