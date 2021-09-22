Головин назвал свою цель в "Монако"
Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о том, какие цели он ставит перед собой в своем нынешнем клубе.
"Я доволен тем, что мне удалось забить в матче с "Ниццей" и достичь отметки в 100 матчей за "Монако", так как мне уже удавалось это сделать в ЦСКА, поэтому я горд тем, что это получилось и в составе "красно-белых".
Я думаю, что мне нужно уделять значительное количество времени, чтобы поддерживать молодых игроков как на поле, так и за его пределами, и что в этом аспекте мне есть куда расти. Быть лидером, примером для подражания — вот к чему я стремлюсь", — приводит слова Головина официальный сайт "Монако".
Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Всего 25-летний хавбек провел за монегасков 100 матчей, забил 15 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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