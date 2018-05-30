Головин назвал свою команду мечты

Теги александр головинцска москва

Головин назвал свою команду мечтыПолузащитник московского ЦСКА Александр Головин назвал свою команду мечты. Соответствующее видео было опубликовано на официальном канале армейцев в YouTube.

Напомним, 

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2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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