Головин не готов к возвращению на поле

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Головин не готов к возвращению на поле

Полузащитник "Монако" Александр Головин продолжает восстанавливаться после надрыва мышцы задней поверхности бедра.

Ранее сообщалось, что россиянин сможет сыграть с "Нимом" в ближайшую субботу, однако, как утверждает "СЭ", хавбек пока не готов к возвращению на поле.

По информации источника, 24-летний футболист до сих пор тренируется с ограничениями.

Таким образом, Головин пропустит более трёх месяцев из-за травмы. Он получил повреждение 30 августа.

Не пропустите: В "Монако" сообщили, что хотят сохранить Головина. | http://soccernews.ru
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