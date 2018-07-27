Головин не поможет "Монако" в битве за трофей с ПСЖ

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Головин не поможет "Монако" в битве за трофей с ПСЖ

Российский полузащитник Александр Головин не сыграет за "Монако" в матче Суперкубок Франции с ПСЖ, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист начнется тренироваться с монегасками только через неделю. При этом его переход в "Монако" из ЦСКА еще не оформлен. Хавбек также еще не подписал контракт с новым клубом.

Напомним, что "Монако" заплатит ЦСКА за 22-летнего Головина 30 миллионов евро.

Матч ПСЖ - "Монако" состоится 4 августа в Китае.

Не пропустите: Российская звезда на европейском футбольном небосводе: чего ждать от трансфера Александра Головина в "Монако". | http://soccernews.ru 

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