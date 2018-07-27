Головин не поможет "Монако" в битве за трофей с ПСЖ
Российский полузащитник Александр Головин не сыграет за "Монако" в матче Суперкубок Франции с ПСЖ, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, футболист начнется тренироваться с монегасками только через неделю. При этом его переход в "Монако" из ЦСКА еще не оформлен. Хавбек также еще не подписал контракт с новым клубом.
Напомним, что "Монако" заплатит ЦСКА за 22-летнего Головина 30 миллионов евро.
Матч ПСЖ - "Монако" состоится 4 августа в Китае.
Не пропустите: Российская звезда на европейском футбольном небосводе: чего ждать от трансфера Александра Головина в "Монако". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|38
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|Марсель
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|38
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|Ницца
|38
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|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
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|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
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|Амьен
|38
|45
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|Анжер
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|38
|16
|ФК Кан
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|38
|38
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|Тулуза
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|Труа
|38
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|20
|Метц
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