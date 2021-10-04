Головин не поможет сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022
Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен
Полузащитник "Монако" Александр Головин не поможет сборной России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Словакии и Словении, сообщает Sport24.
По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение паха и он выбыл из строя на 2-3 недели. Травму хавбек получил в матче 9-го тура чемпионата Франции с "Бордо" (3:0).
25-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезон он провел за клуб 13 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с монегасками действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Головин провёл юбилейный матч за "Монако". | http://soccernews.ru
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