Хабиб выложил фото с Погба с грозной подписью

Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова/Автор неизвестен

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с французским полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.

"В следующий раз будь готов, бро", - написал Хабиб в Instagram.

28-летний Погба в нынешнем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" девять матчей во всех турнирах и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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