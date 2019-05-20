Головин не попал в состав символической сборной чемпионата Франции по итогам сезона
Стал известен состав символической сборной чемпионата Франции по итогам нынешнего сезона.
Стоит отметить, что в состав команды не вошел российский полузащитник "Монако" Александр Головин.
Состав команды выглядит так:
вратарь: Меньян ("Лилль")
защитники: Менди ("Лион"), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва (ПСЖ), Лала ("Страсбур")
полузащитники: Ди Мария (ПСЖ), Верратти (ПСЖ), Ндомбеле ("Лион")
нападающие: Неймар (ПСЖ), Мбаппе (ПСЖ), Пепе ("Лилль").
Ils sont les meilleurs à leur poste, l'élite du championnat— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 19 мая 2019 г.
Voici l'Equipe Type @Ligue1Conforama 2018/2019 !#TropheesUNFP pic.twitter.com/dZmNEFF7Dg
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27