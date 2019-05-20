Головин не попал в состав символической сборной чемпионата Франции по итогам сезона

Теги неймаркилиан мбаппемарко верраттианхель ди марияниколя пепе

Головин не попал в состав символической сборной чемпионата Франции по итогам сезона

Стал известен состав символической сборной чемпионата Франции по итогам нынешнего сезона.

Стоит отметить, что в состав команды не вошел российский полузащитник "Монако" Александр Головин.

Состав команды выглядит так:

вратарь: Меньян ("Лилль")

защитники: Менди ("Лион"), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва (ПСЖ), Лала ("Страсбур")

полузащитники: Ди Мария (ПСЖ), Верратти (ПСЖ), Ндомбеле ("Лион")

нападающие: Неймар (ПСЖ), Мбаппе (ПСЖ), Пепе ("Лилль").

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