Головин не попал в список 100 лучших футболистов в Лиге 1

Теги александр головиннеймаркилиан мбаппемаркиньос

Головин не попал в список 100 лучших футболистов в Лиге 1

Портал Get French Football News составил список из 100 лучших футболистов чемпионата Франции по итогам 2020 года. В топ-100 не попал российский полузащитник "Монако" Александр Головин.

В прошлом году 24-летний Головин провел за "Монако" 14 матчей и отдал две результативные передачи. В настоящее время он восстанавливается после травмы бедра, которую получил несколько месяцев назад.

Топ-10 лучших футболистов чемпионата Франции по итогам 2020 года по версии Get French Football News выглядит так:

1. Маркиньос (ПСЖ)

2. Неймар (ПСЖ)

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Анхель Ди Мария (ПСЖ)

5. Виссам Бен-Йеддер ("Монако")

6. Кейлор Навас (ПСЖ)

7. Жозе Фонте ("Лилль")

8. Эдуардо Камавинга ("Ренн")

9. Ренату Санчеш ("Лилль")

10. Майк Меньян ("Лилль").

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