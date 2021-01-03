Головин не попал в список 100 лучших футболистов в Лиге 1
Портал Get French Football News составил список из 100 лучших футболистов чемпионата Франции по итогам 2020 года. В топ-100 не попал российский полузащитник "Монако" Александр Головин.
В прошлом году 24-летний Головин провел за "Монако" 14 матчей и отдал две результативные передачи. В настоящее время он восстанавливается после травмы бедра, которую получил несколько месяцев назад.
Топ-10 лучших футболистов чемпионата Франции по итогам 2020 года по версии Get French Football News выглядит так:
1. Маркиньос (ПСЖ)
2. Неймар (ПСЖ)
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
4. Анхель Ди Мария (ПСЖ)
5. Виссам Бен-Йеддер ("Монако")
6. Кейлор Навас (ПСЖ)
7. Жозе Фонте ("Лилль")
8. Эдуардо Камавинга ("Ренн")
9. Ренату Санчеш ("Лилль")
10. Майк Меньян ("Лилль").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13